IG Holdings Corporation Registered Shs Aktie
ISIN: JP3102290008
|
29.11.2026 09:35:22
Germany news: IG Metall union calls for new 24-hour strike
Germany's biggest single union, IG Metall, is calling on car and shipyard workers to strike amid a pay row. Meanwhile, Germany's president is setting off on an Africa trip. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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