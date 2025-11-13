Freedom Aktie
WKN DE: A2DW84 / ISIN: US3563901046
|
13.11.2025 09:19:15
Germany news: Internet freedom in decline — new report
Self-censorship and robust use of anti-defamation laws are on the rise in Germany, says the Freedom House agency. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Freedom Holding Corp Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu Freedom Holding Corp Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Freedom Holding Corp Registered Shs
|117,00
|-2,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung schwindet: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.