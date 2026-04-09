Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
09.04.2026 16:11:24
Germany news: Lufthansa cabin crew to strike on Friday, UFO trade union says
The latest strike to hit Germany's flagship carrier hails from the cabin crew union UFO. Meanwhile, Berlin is walking back a contentious plan about young men seeking permission to go abroad for long periods.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
09:30
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
08:49
|WDH: Lufthansa-Streik trifft Flüge von und nach Stuttgart (dpa-AFX)
|
06:58
|Freitagfrüh Lufthansa-Streik trifft Flüge von und nach Stuttgart (dpa-AFX)
|
06:57
|Streik bei der Lufthansa: Flüge am BER gestrichen (dpa-AFX)
|
06:57
|Kabinenpersonal der Lufthansa streikt in Düsseldorf und Köln (dpa-AFX)
|
06:49
|Tarifstreit: Kabinenpersonal legt Lufthansa-Betrieb lahm (Spiegel Online)
|
06:08
|Flugbegleiter streiken bei der Lufthansa (dpa-AFX)
|
05:48
|Flugbegleiter der Lufthansa wollen streiken (dpa-AFX)
Analysen zu Lufthansa AG
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|7,80
|0,00%
|Lufthansa AG
|7,86
|-0,46%