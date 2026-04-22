Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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22.04.2026 11:31:21

Germany news: Lufthansa scraps 20,000 flights

As Frankfurt Airport opens a new terminal, Lufthansa has scrapped 20,000 flights due to soaring fuel prices. Meanwhile, Defense Minister Pistorius has unveiled his future strategy for Germany's armed forces. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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