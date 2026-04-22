Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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22.04.2026 11:31:21
Germany news: Lufthansa scraps 20,000 flights
As Frankfurt Airport opens a new terminal, Lufthansa has scrapped 20,000 flights due to soaring fuel prices. Meanwhile, Defense Minister Pistorius has unveiled his future strategy for Germany's armed forces. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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09:29
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
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07:56
|Lufthansa streicht 20.000 Flüge bis Oktober (dpa-AFX)
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07:04
|Aus für Cityline: Lufthansa streicht 20.000 Flüge bis Oktober (Spiegel Online)
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21.04.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
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21.04.26
|Freundlicher Handel: MDAX steigt (finanzen.at)
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21.04.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX steigen (finanzen.at)
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21.04.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beginnt Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
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20.04.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert schlussendlich (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|21.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
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