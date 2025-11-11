Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
|
11.11.2025 15:23:15
Germany news: Magdeburg attack suspect testifies at trial
The trial of the man accused of a car attack on a Christmas market in Magdeburg last year is continuing. Meanwhile, Chancellor Friedrich Merz is turning 70 as his popularity wanes. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!