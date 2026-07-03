Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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03.07.2026 11:43:20
Germany news: Mercedes-Benz workers protest cost cutting
Thousands of Mercedes workers across the country are protesting against the carmaker's cost-cutting drive. Meanwhile, firefighters rescued two window cleaners from a faulty platform high above Frankfurt. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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