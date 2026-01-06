SOS Aktie

SOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMHR / ISIN: US83587W2052

06.01.2026 13:27:20

Germany news: Merz issues business SOS in letter to allies

Chancellor Merz has told coalition politicians the situation in several key German businesses is "very critical." He said the government must prioritize improving areas like energy and labor costs in 2026. Follow DW.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
