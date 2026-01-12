SOS Aktie
Germany news: Merz issues business SOS in letter to allies
Chancellor Merz has told coalition politicians the situation in several key German businesses is "very critical." He said the government must prioritize improving areas like energy and labor costs in 2026. Follow DW.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
