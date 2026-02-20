SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
|
20.02.2026 19:11:20
Germany news: Merz looks to shore up support within CDU
On the international front, the Chancellor has made a splash, but on the home front, the scorecard has been more mixed. The level of support in the CDU will be an indicator of what he needs to do.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
