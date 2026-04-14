Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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14.04.2026 09:39:21
Germany news: Merz says fuel tax lowered to ease price surge
Berlin is cutting fuel tax and weapons maker Rheinmetall prepares to build missiles in a new venture. A fisherman triggered a massive search effort before being found drunk and asleep in a car.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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