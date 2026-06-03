People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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03.06.2026 11:51:19
Germany news: More people than ever get German citizenship
Naturalizations have increased for the fifth year in a row. Automotive industry firms turn a bit less pessimistic. And Berlin aims for a seat on the UN Security Council. Follow DW for more news from Germany.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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