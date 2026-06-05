WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
05.06.2026 15:03:26
Germany news: National team won't win World Cup, fans think
According to a poll, most Germans do not believe that Julian Nagelsmann's team will become world champions. Meanwhile, the German foreign minister is visiting Mexico. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!