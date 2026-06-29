Celsius Holdings Aktie

Celsius Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079

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29.06.2026 11:27:20

Germany news: New heat record at 41.7 degrees Celsius

For the third consecutive day, the DWD German Weather Service has reported a record temperature. The worst of the heat is moving east and it should start cooling soon.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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