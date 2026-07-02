Celsius Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079
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02.07.2026 10:43:20
Germany news: New heat record at 41.7 degrees Celsius
For the third consecutive day, the DWD German Weather Service has reported a record temperature. The worst of the heat is moving east and it should start cooling soon.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Celsius Holdings Inc
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06.05.26
|Ausblick: Celsius stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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25.02.26
|Ausblick: Celsius mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)