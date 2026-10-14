Stream Aktie
WKN DE: A0MJ2W / ISIN: JP3399760002
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14.10.2026 08:51:26
Germany news: Nord Stream sabotage suspect's trial opens
A Ukrainian man is going on trial in Hamburg in the case of a 2022 attack on major gas pipelines. At the same time, Chancellor Merz is expected to give a major policy statement. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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