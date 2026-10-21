NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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21.10.2026 15:19:27
Germany news: Nvidia CEO optimistic about EU's AI economy
Jensen Huang, the head of the chip giant, was in Berlin to talk to developers and investors. Meanwhile, a cigarette tax hike came into effect early due to a "technical error." DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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21.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
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21.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
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21.10.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones schlussendlich in Grün (finanzen.at)
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21.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
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21.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite fester (finanzen.at)
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21.10.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
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21.10.26
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21.10.26
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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|20.11.25
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|20.08.25
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|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
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|DZ BANK
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