WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
15.06.2026 12:35:20
Germany news: Over 23M tuned into Sunday World Cup win
The Germany national team's 7-1 win over Curacao was the most watched TV broadcast on the day with 23 million viewers. Meanwhile, Germany President Steinmeier is kicking off his visit to Indonesia. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!