Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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11.11.2026 09:43:22
Germany news: Over 60s take month of sick leave per year
In total, workers took an average of 15 days off per year due to sickness. Meanwhile, carneval season is beginning in the Rhineland. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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