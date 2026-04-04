CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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04.04.2026 18:47:20
Germany news: People change Easter holiday plans amid crises
Germans are altering their travel plans for Easter and the months ahead due to conflicts, a new survey shows. The economy minister has rejected tax rebates and speed limits to tackle high fuel prices. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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