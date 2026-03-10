Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
10.03.2026 19:19:19
Germany news: Pilots at Lufthansa to stage two-day strike
Lufthansa pilots have called a two-day strike amid a dispute over pension payments. Meanwhile, Volkswagen says it plans to cut 50,000 jobs by 2030. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
16:02
|ROUNDUP: Pilotenstreik bei Lufthansa fällt kleiner aus (dpa-AFX)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.at)
|
15:16
|Lufthansa: Trotz Pilotenstreiks mehr als die Hälfte der Flüge (dpa-AFX)
|
14:37
|Piloten-Gewerkschaft rechnet mit weniger Flugausfällen bei Lufthansa-Streik (dpa-AFX)
|
12:27
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
10:48
|ROUNDUP/Lufthansa: Pilotenstreik ist nicht nachvollziehbar (dpa-AFX)
|
09:59
|Iran-Krieg: Wie die Lufthansa von der Krise am Golf profitiert (Spiegel Online)
|
09:29
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|13:30
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|10.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|8,05
|-0,62%
|Lufthansa AG
|8,08
|0,85%
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.