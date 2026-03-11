Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
11.03.2026 16:55:27
Germany news: Pilots at Lufthansa to stage two-day strike
Lufthansa pilots have called a two-day strike amid a dispute over pension payments. Meanwhile, Volkswagen says it plans to cut 50,000 jobs by 2030.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
