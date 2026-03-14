Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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14.03.2026 16:19:22
Germany news: Pilots at Lufthansa to stage two-day strike
Lufthansa pilots have called a two-day strike amid a dispute over pension payments. Meanwhile, Volkswagen says it plans to cut 50,000 jobs by 2030.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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13.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich leichter (finanzen.at)
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13.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.at)
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13.03.26
|Regierung sieht kaum noch Bedarf für Rückholflüge aus Golfregion (dpa-AFX)
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13.03.26
|MDAX-Handel aktuell: So steht der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
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13.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
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13.03.26
|Lufthansa: Pilotenstreik - Hunderte Flüge fallen aus (Spiegel Online)
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13.03.26
|ROUNDUP: Lufthansa-Streik legt erneut Hunderte Flüge lahm (dpa-AFX)
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12.03.26
|XETRA-Handel MDAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|11.03.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|10.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|11.03.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|10.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
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|18.11.25
|Lufthansa Buy
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|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|10.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Lufthansa Equal Weight
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|09.03.26
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