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Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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16.03.2026 18:07:45

Germany news: Pilots at Lufthansa to stage two-day strike

Lufthansa pilots have called a two-day strike amid a dispute over pension payments. Meanwhile, Volkswagen says it plans to cut 50,000 jobs by 2030.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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