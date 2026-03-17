Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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17.03.2026 09:36:48
Germany news: Pilots at Lufthansa to stage two-day strike
Lufthansa pilots have called a two-day strike amid a dispute over pension payments. Meanwhile, Volkswagen says it plans to cut 50,000 jobs by 2030.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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16.03.26
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16.03.26
|ROUNDUP 2/BER-Warnstreik: Fluggäste müssen mit Einschränkungen rechnen (dpa-AFX)
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16.03.26
|ROUNDUP: Piloten stimmen auch bei Lufthansa-Tochter Eurowings für Streik (dpa-AFX)
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16.03.26
|Piloten stimmen auch bei Lufthansa-Tochter Eurowings für Streik (dpa-AFX)
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13.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich leichter (finanzen.at)
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13.03.26
|Lufthansa-Aktie in Rot: Erneuter Streik und Flugausfälle (dpa-AFX)
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13.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
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|UBS AG
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|Lufthansa Halten
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|10.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
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|09.03.26
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|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|11.03.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|10.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
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|13.03.26
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|06.03.26
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|14.01.26
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|Lufthansa Underweight
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|12.11.25
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|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
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|10.03.26
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|09.03.26
|Lufthansa Sector Perform
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|09.03.26
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