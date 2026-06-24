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24.06.2026 08:23:41
Germany news: Pistorius set to scrap warship project — media
The defense minister is planning to drop a multi-million-euro project to build F126 frigates, media say. Train services have resumed after a communications glitch overnight. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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