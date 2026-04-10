Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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10.04.2026 14:35:20
Germany news: Protesters block Rheinmetall arms plant
Police have removed pro-Palestinian protesters who glued themselves to the entrance of a Berlin arms factory. Meanwhile, inflation is tracking back up as the Iran war stymied hopes that it was under control. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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|Rheinmetall AG
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