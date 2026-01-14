Troops Aktie
Germany news: Reservist union head wants troops in Greenland
The president of the German Armed Forces' reservists says European troops should be sent to Greenland to block a US takeover of the territory. Meanwhile, heating bills are set to soar amid a harsh winter. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
