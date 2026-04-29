RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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29.04.2026 13:59:19
Germany news: Rise in young people refusing military service
Amid talk of a possible return of compulsory military service, more young Germans are applying for conscientious objector status. Meanwhile, Germany has become the world's fourth-largest military spender.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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