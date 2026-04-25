MED Aktie
ISIN: GRS530003003
|
25.04.2026 09:39:21
Germany news: Ships to head to Med for possible Hormuz role
German Defense Minister Pistorius has said German naval ships will deploy to the Mediterranean. Berlin has pledged support in the Strait of Hormuz, post-war. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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