Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
04.12.2025 11:35:14
Germany news: Shop bankruptcies surge across Germany
Germany's smaller retailers are struggling in a "David versus Goliath" battle against big online and physical stores, a study says. Meanwhile, things could be looking up for the country's restaurants. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!