Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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20.10.2026 10:23:27
Germany news: Siemens warns on AI eliminating entry-level jobs
Young people could lack essential capabilities if routine tasks are taken over by AI, industrial giant Siemens says. This comes Germany agrees to deepen cooperation on AI with US tech giant Nvidia. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Siemens AG
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