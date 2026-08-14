Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
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14.08.2026 23:11:21
Germany news: Some shipping stops as Rhine hits new lows
The summer heat is not only causing water levels in Germany's key river arteries to drop to dangerously low levels, but also contributing to wildfires in several areas. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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