ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
|
08.02.2026 12:35:26
Germany news: SPD urges Trump-era reset in ties with US
The Social Democrats want to rethink relations with the US, arguing that Trump's approach to international affairs raises doubts about trans-Atlantic ties. Meanwhile, phone scammers are taking a hit. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
