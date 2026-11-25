LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|
25.11.2026 09:39:22
Germany news: Steinmeier arrives in Kenya for final leg of Africa tour
The German head of state will meet his counterpart William Ruto in Nairobi. Meanwhile, Berlin is set to unveil a plaque for the Holocaust survivor Margot Friedländer. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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