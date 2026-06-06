WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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06.06.2026 17:35:19
Germany news: Teen Karl to miss World Cup through injury
Bayern Munich's 18-year-old midfielder Lennart Karl sustained an injury during training in Chicago. Meanwhile, politically motivated crimes have doubled in a decade, according to a newspaper report. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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