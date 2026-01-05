Save Aktie
WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
|
05.01.2026 06:27:20
Germany news: Tendency to save money highest since 2008
A new poll suggests consumers are returning to economic uncertainty, amid rising inflation fears and debates about the future of pensions. Meanwhile, lawmakers are discussing German-US relations.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
