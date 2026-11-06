Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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06.11.2026 14:35:22
Germany news: Trial of alleged 'Reichsbürger' group ringleaders begins
Four members of the banned far-right "Kingdom of Germany" are on trial for belonging to a criminal organization. Meanwhile, a new study warns data centers could lead to water stress in Germany. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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