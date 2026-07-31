Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
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31.07.2026 14:55:19
Germany news: Unemployment tops 3 million as industry slumps
Over three million people are currently unemployed in Germany, with 1.1 million drawing unemployment checks, authorities say. Also, sales of air conditioners have doubled as heat continues to crush cities. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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