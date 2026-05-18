Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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18.05.2026 20:07:19
Germany news: UNICEF says child well-being ranking 'alarming'
A new study ranks Germany near the bottom in child well-being and education. Meanwhile, an escaped tiger was killed by police after injuring a man near Leipzig. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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