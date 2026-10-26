AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
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26.10.2026 11:03:27
Germany news: Union slams Audi CEO for joining Trump at campaign rally, while Chancellor Merz and President Steinmeier embark on separate Asia tours
Audi's boss is facing a backlash in Germany after appearing alongside Donald Trump at a campaign rally. Meanwhile, Germany's chancellor and president are heading to Asia on separate diplomatic missions. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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