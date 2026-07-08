Trial Holdings Aktie

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WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000

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08.07.2026 11:43:35

Germany news: Verdict due in Berlin doctor murder trial

A Berlin court is to deliver its verdict in the case of a doctor accused of murdering 15 seriously ill patients. Meanwhile, lawmakers are debating plans to expand digital investigation powers for police. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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