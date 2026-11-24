Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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24.11.2026 11:07:22
Germany news: Volkswagen begins wage talks with IG Metall union
Germany's largest labor union IG Metall and automaker Volkswagen are holding wage negotiations, as the company looks to embark on cost-cutting measures. Meanwhile, Germany's president is in Ghana. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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