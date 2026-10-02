Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
02.10.2026 17:31:25
Germany news: Volkswagen ends collective wage agreements
In an effort to cut costs, automaker Volkswagen terminated most of its collective wage agreements in Germany. This could reignite disputes with employee representatives.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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