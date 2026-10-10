Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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11.10.2026 00:15:26

Germany news: Volkswagen ends collective wage agreements

In an effort to cut costs, automaker Volkswagen terminated most of its collective wage agreements in Germany. This could reignite disputes with employee representatives.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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