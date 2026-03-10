Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
10.03.2026 13:12:01
Germany news: Volkswagen to cut 50,000 jobs by 2030
The German auto giant has announced annual profits almost halved last year. Meanwhile, Berlin has withdrawn staff from its Baghdad embassy due to growing safety concerns. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!