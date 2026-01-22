Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
22.01.2026 04:11:20
Germany news: Woman arrested in Berlin over Russian spy case
A German-Ukrainian woman was accused of giving sensitive information to a Russian embassy official. Meanwhile, fewer Germans are drinking alcoholWeiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!