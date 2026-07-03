Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
03.07.2026 12:23:20
Germany news: Workers protest Mercedes-Benz cost-cutting
Thousands of Mercedes-Benz workers across Germany are protesting the carmaker's cost-cutting drive. Meanwhile, firefighters rescued two window cleaners from a faulty platform high above Frankfurt. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!