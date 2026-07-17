WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
17.07.2026 07:47:20
Germany out of 2026 World Cup: What went wrong?
Germany are out of the World Cup earlier than expected for the third straight time. How did this happen?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!