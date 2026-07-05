WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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05.07.2026 21:23:20
Germany out of World Cup after loss on penalties to Paraguay
Germany lost in dramatic fashion against Paraguay in Boston to exit the 2026 World Cup at the first knockout stage.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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