WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
08.07.2026 17:15:20
Germany out of World Cup after loss on penalties to Paraguay
Germany lost in dramatic fashion against Paraguay in Boston to exit the 2026 World Cup at the first knockout stage.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!